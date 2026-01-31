Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, fa un appello diretto ai paesi balcanici e all’Europa. Chiede di accelerare l’integrazione dei Paesi del sud-est, perché solo così si può garantire stabilità duratura nell’area. Tajani sottolinea che il tempo stringe e che l’Unione deve spingere con decisione per unire i Balcani.

Il ministro degli Esteri italiano ha lanciato un appello urgente per accelerare l’integrazione dei paesi balcanici nell’Unione europea, sottolineando che la stabilità del sud est dell’Europa dipende da un processo di unificazione rapido e coerente. L’intervento è avvenuto venerdì 30 gennaio 2026, durante una conferenza stampa tenuta a Zagabria in occasione della riunione dei leader del Partito popolare europeo. Tajani ha sottolineato che i Balcani non possono essere lasciati senza un’attenzione strategica da parte dell’Europa, soprattutto in un contesto in cui l’Ucraina ha già avviato il percorso formale per l’adesione all’Unione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tajani: L’Europa deve spingere la convergenza dei Balcani per una stabilità duratura nel sud est.

Approfondimenti su Balconi UE

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Balconi UE

Argomenti discussi: Zelensky attacca l’Europa, Meloni: 'Da tempo chiedo che Ue si svegli'; Tajani risponde a Zelensky: Non è generoso criticare l'Europa; Tajani risponde a Zelensky: Ingeneroso nei confronti dell'Europa; Tajani Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina.

Ue: Tajani al vertice Ppe a Zagabria, vogliamo Europa più democratica e vicina ai cittadiniL'Ue deve essere più democratica e vicina ai cittadini. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si ... agenzianova.com

Tajani difende l'Europa e respinge l’attacco di Zelensky: Critiche ingeneroseDopo le critiche di Zelensky, Tajani difende l’Europa e rivendica il sostegno concreto dell’Ue a Kiev tra aiuti militari, politica ed economia. notizie.it

Un altro importante attestato di stima nei confronti del Governo e del lavoro del Ministro Tajani. Continuiamo a lavorare insieme, per l'Italia e per un'Europa più forte. - facebook.com facebook

#Tajani: #Zelensky è stato ingeneroso con l’Europa x.com