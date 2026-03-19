Il presidente della Federazione calcistica ha commentato che l’Open VAR si sta prestando a speculazioni inopportune e ha sottolineato l’importanza di sostenere la nazionale. Durante il consiglio federale ha affrontato anche temi riguardanti la riforma degli arbitri e il settore giovanile, menzionando alcune questioni aperte e linee guida per il futuro. Nessun altro dettaglio sui contenuti discussi è stato comunicato.

Inter News 24 Gravina a margine del consiglio Federale ha toccato diversi argomenti tra riforma arbitri e Nazionale di Gennaro Gattuso. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale tenutosi oggi, ha toccato diversi argomenti tra riforma arbitri e Nazionale. Queste le sue parole: SUL CONSIGLIO FEDERALE – « È stato un consiglio improntato su alcune comunicazioni. Ho voluto analizzare con molta attenzione le fibrillazioni all’interno dell’AIA e alcune tensioni che stavano generando alcuni commenti e alcune prestazioni tecniche. L’inibizione del presidente dell’AIA che come sapete ha avuto la conferma della sua inibizione il 23 febbraio e siamo in attesa del ricorso che ancora non ci è stato comunicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gravina: «Open Var si sta prestando a speculazioni inopportune. Il paese deve spingere la Nazionale»

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