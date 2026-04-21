Logistica in crisi | costi e nuove tasse UE schiacciano il settore

Durante un incontro a Roma, i rappresentanti di un’associazione di imprese del settore logistico hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei costi e delle nuove tasse introdotte dall’Unione Europea. Il vertice si è concentrato sulle difficoltà legate alle rotte internazionali, in particolare quelle che attraversano lo Stretto di Hormuz, e sulla crisi che sta colpendo il settore a livello globale.

Il vertice del Consiglio dei Soci di Alis, tenutosi nella capitale romana, ha tracciato un quadro di forte preoccupazione per il futuro della logistica internazionale a causa delle instabilità geopolitiche che colpiscono rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz. Le tensioni in Medio Oriente stanno provocando un’impennata dei costi operativi, dai premi assicurativi ai noli marittimi, mettendo a rischio la stabilità economica del settore e l’equilibrio dei prezzi per le famiglie e le imprese. L’impatto delle tensioni globali sui costi di trasporto e sul sistema economico. Le turbolenze che interessano aree chiave per la navigazione mondiale non sono solo questioni di politica estera, ma si trasformano in pesanti oneri finanziari gestisce i flussi di merci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica in crisi: costi e nuove tasse UE schiacciano il settore Notizie correlate Crisi costi: acciaio e cemento schiacciano i cantieriIl 11 marzo 2026, la filiera delle costruzioni in Puglia si trova di fronte a una crisi dei costi che minaccia la continuità operativa dei cantieri. Scudo UE contro i costi fossili: tasse più basse per l’elettricitàLa Commissione Europea sta preparando una strategia d’urgenza per accelerare la transizione verso l’elettrificazione, con l’obiettivo di blindare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Supply chain fotovoltaica, gli impatti della guerra in Iran; Caro carburanti, allarme logistica in Umbria: costi fino a 80mila euro; Germania, la locomotiva sbuffa: nel 2025 record di fallimenti nei trasporti e nella logistica; Crisi energetica, l’impatto sulle imprese romagnole. Confindustria stima un maggior costo di 92 milioni di euro sulle bollette industriali. ALIS: preoccupazione per imprese trasporto e logistica su extra-costi crisi internazionale(FERPRESS) – Roma, 21 APR – Abbiamo riunito il nostro Consiglio dei Soci oggi, a poche settimane dalla quinta edizione di LetExpo, che ha confermato il proprio ruolo centrale quale piattaforma di dia ... ferpress.it Autotrasporto in crisi: stop nazionale dei camion, rischio paralisi anche in LiguriaGenova e Liguria coinvolte nel fermo nazionale dell’autotrasporto: stop camion per 5 giorni contro il caro carburante e la crisi del settore. ligurianotizie.it Redazione web La Giunta regionale approva lo stanziamento per i "Patti Territoriali". Nel Mantovano focus sull'area logistica di Valdaro e sul consolidamento dello Sportello Energia Clima facebook Nei grandi hub della logistica, una questione apparentemente minima, 15 minuti di straordinari, si è trasformata in una vertenza capace di incidere su migliaia di lavoratori. A Torino la Corte d’Appello ha stabilito che quel tempo, previsto dal contratto nazionale x.com