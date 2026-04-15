La Commissione Europea sta lavorando a una strategia urgente per promuovere l’elettrificazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Come parte delle misure, sono previste tasse più basse sull’elettricità, con l’obiettivo di proteggere l’economia europea dalle variazioni dei costi legati ai carburanti tradizionali. La proposta mira a rafforzare la sicurezza energetica e sostenere la transizione verso fonti rinnovabili.

La Commissione Europea sta preparando una strategia d’urgenza per accelerare la transizione verso l’elettrificazione, con l’obiettivo di blindare l’economia del continente contro le fluttuazioni dei prezzi legati ai combustibili fossili. Il piano, che dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 22 aprile, mira a proteggere i consumatori e il tessuto industriale dai costi energetici derivanti dal conflitto in Medio Oriente, proponendo un mix di interventi fiscali immediati e investimenti strutturali a lungo termine nelle tecnologie pulite. Una scudo fiscale per bollette e industrie energivore. Il cuore operativo della proposta europea punta a colpire direttamente la composizione dei costi energetici per offrire sollievo alle famiglie e alle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudo UE contro i costi fossili: tasse più basse per l’elettricità

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