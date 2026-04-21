Locale troppo rumoroso scatta il controllo dell' Arpac

Il responsabile del settore tecnico-ambiente e manutenzione del comune di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto un accertamento all'Arpac riguardo a un locale commerciale considerato troppo rumoroso. La richiesta riguarda specificamente il ‘Miami Lounge Bar 4’, che secondo le autorità avrebbe superato i limiti acustici consentiti. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni e controlli preliminari sulla rumorosità dell’attività.

Locale troppo rumoroso: chiesto l'accertamento dell'Arpac.E' quanto disposto dal responsabile del settore tecnico-ambiente e manutenzione del comune di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'attività commerciale ‘Miami Lounge Bar 4.0’ di via Vittorio Emanuele II.Il provvedimento è stato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Frosinone, musica troppo alta di notte in un locale: scatta l'ordinanza per rientrare nei limitiIl Comune di Frosinone è intervenuto su un caso di inquinamento acustico legato all’attività di un pubblico esercizio in città. Cormano, canestro nel parco smontato perchè “troppo rumoroso”Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Approfondimenti e contenuti Movida, stretta del Comune: troppo rumore, chiuso un localeTroppo rumore, chiuso un locale a Bari. È di ieri l’ordinanza, la prima nel merito, di sospensione per tre giorni di un locale dell’Umbertino per mancata valutazione previsionale di impatto acustico ... quotidianodipuglia.it Troppo rumore in piazza Vacciuoli a Savona, una residente denuncia: in arrivo l’ordinanza del ComuneTroppo rumore in piazza Vacciuoli a Savona, una residente denuncia: in arrivo l’ordinanza del Comune ... msn.com