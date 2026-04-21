Locale troppo rumoroso scatta il controllo dell' Arpac

Da casertanews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile del settore tecnico-ambiente e manutenzione del comune di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto un accertamento all'Arpac riguardo a un locale commerciale considerato troppo rumoroso. La richiesta riguarda specificamente il ‘Miami Lounge Bar 4’, che secondo le autorità avrebbe superato i limiti acustici consentiti. La decisione è stata presa in seguito a segnalazioni e controlli preliminari sulla rumorosità dell’attività.

Locale troppo rumoroso: chiesto l'accertamento dell'Arpac.E' quanto disposto  dal responsabile del settore tecnico-ambiente e manutenzione del comune di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'attività commerciale ‘Miami Lounge Bar 4.0’ di via Vittorio Emanuele II.Il provvedimento è stato.🔗 Leggi su Casertanews.it

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