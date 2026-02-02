Cormano canestro nel parco smontato perchè troppo rumoroso
Il canestro del playground di via Turati a Cormano è stato smontato dal Comune. Non è stato vandalizzato né danneggiato: semplicemente hanno deciso di rimuoverlo perché troppo rumoroso. La decisione ha sorpreso alcuni abitanti, che usavano regolarmente il campo per giocare. Ora il parco è privo di questa attrezzatura, in attesa di eventuali nuove disposizioni.
Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Approfondimenti su Cormano Parco
30 beluga stanno per essere soppressi dal parco acquatico perché mantenerli costa troppo
Cormano, ecco il “Parco della Salute”, con campi da gioco e area cani, all’inaugurazione anche Massimo Gobbi
A Cormano è stato inaugurato il “Parco della Salute”, un'area verde nel quartiere di Fornasè dotata di campi da gioco e area cani.
Ultime notizie su Cormano Parco
Cormano, canestro nel parco smontato perchè troppo rumorosoNé vandalizzato, né smantellato né, tantomeno, distrutto: il tabellone bianco con il canestro del playground, al parco pubblico di via Turati, vicino alla ... ilnotiziario.net
Che sia prima, seconda divisione ocampuonato juniores il risultato è uguale: Volley Cormano è solitaria in testa alla classifica del girone di appartenenza. Forza ragazze!!!! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.