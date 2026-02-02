Cormano canestro nel parco smontato perchè troppo rumoroso

Il canestro del playground di via Turati a Cormano è stato smontato dal Comune. Non è stato vandalizzato né danneggiato: semplicemente hanno deciso di rimuoverlo perché troppo rumoroso. La decisione ha sorpreso alcuni abitanti, che usavano regolarmente il campo per giocare. Ora il parco è privo di questa attrezzatura, in attesa di eventuali nuove disposizioni.

