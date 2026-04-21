Lobotka Juve spunta un nuovo ostacolo | la verità sulla clausola presente nel contratto Le novità sul possibile affare

Nuove notizie sul possibile trasferimento di Lobotka alla Juventus. La clausola da 25 milioni di euro, inserita nel contratto del giocatore, è attualmente valida solo per trasferimenti all’estero. Questa restrizione potrebbe influenzare le trattative tra le parti coinvolte, poiché non applicabile a club italiani. La situazione si evolve mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle prossime mosse di mercato e sulle condizioni contrattuali del centrocampista.

di Francesco Spagnolo Lotboka Juve, spunta un nuovo ostacolo nel possibile affare. La clausola di 25 milioni, infatti, è valida esclusivamente per l’estero. I dettagli. Il mercato dei centrocampisti in Serie A vive spesso di intrecci pericolosi e suggestioni che scaldano l’asse tra Torino e Napoli. Al centro di queste manovre c’è il nome di Stanislav Lobotka, il metronomo slovacco che ha incantato l’Europa sotto la gestione Spalletti e che continua a essere un punto fermo del centrocampo partenopeo. La notizia che sta circolando con insistenza riguarda il possibile approdo di Lobotka alla Juve, un’operazione che però si scontra con una realtà contrattuale e ambientale estremamente complessa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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