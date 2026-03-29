panico nei cieli italiani paura a bordo del volo ryanair

Un volo Ryanair tra Bergamo e Bari ha causato panico tra i passeggeri. La tratta, che di solito dura poco più di un’ora, è molto utilizzata da pendolari, turisti e lavoratori. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato forte tensione a bordo. La compagnia aerea ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto durante il volo.

Per chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari, turisti e lavoratori. Eppure nella giornata di giovedì 26 marzo, a bordo del volo FR-4132 di Ryanair, operato da Malta Air, quel tragitto apparentemente ordinario si è trasformato in un viaggio segnato da paura e concitazione. L’aereo, un Boeing 737-800, stava viaggiando regolarmente in fase di crociera quando una turbolenza particolarmente intensa ha colpito il velivolo all’improvviso. La scossa è stata così forte da provocare il ferimento di alcune persone a bordo, spezzando in pochi istanti la calma che di solito accompagna la parte più stabile del volo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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