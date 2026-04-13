Un volo partito da Milano Linate destinato a Manchester ha lasciato a terra 122 passeggeri. Durante l'attesa, alcuni dei presenti hanno manifestato malori e vomito, creando disagio tra i viaggiatori. La compagnia aerea ha bloccato l'imbarco, senza fornire dettagli immediati sulle cause del ritardo o eventuali misure adottate. La situazione ha generato tensioni tra i passeggeri e il personale di bordo.

Easyjet ha lasciato a terra 122 persone del volo da Milano Linate a Manchester a causa di ritardi nei controlli di frontiera. Lamentele e diversi malori tra i passeggeri: in molti hanno accusato problemi di stomaco e sensazione di svenimento. La compagnia aerea ha spiegato di aver offerto “ai passeggeri che non sono riusciti a imbarcarsi la possibilità di riprotezione gratuita su un altro volo”. Perché 122 persone sono rimaste a terra: la nota di Easyjet Lamentele e malori tra i passeggeri Il racconto del medico italiano Perché 122 persone sono rimaste a terra: la nota di Easyjet Il caso è stato portato alla luce dal quotidiano Independent: dei 156 passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo da Milano Linate a Manchester di domenica 12 aprile ne sono partiti solo 34.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Easyjet lascia a terra 122 persone del volo da Linate a Manchester, odissea dei passeggeri: "Malori e vomito"

Caos a Linate, easyJet lascia a terra 120 persone. Malori tra i passeggeri. La compagnia: “Colpa dei controlli di frontiera”Milano, 13 aprile 2026 – Circa 120 persone lasciate a terra all'aeroporto di Milano Linate, per un volo diretto a Manchester.

Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terraNon bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante.