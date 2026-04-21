Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti

Nella giornata di oggi, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è salito, passando da 74 a 77 punti. La differenza tra i rendimenti dei Btp e dei Bund ha quindi registrato un lieve aumento, chiudendo in rialzo rispetto alla giornata precedente. Nessun altro dettaglio o evento legato a questa variazione è stato comunicato.

Chiusura in aumento per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta a 77 punti, dai 74 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,77%, dal 3,71% della chiusura precedente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti Notizie correlate Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 76 punti Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 punti; BTP Valore, gli effetti sui rendimenti della guerra in Medio Oriente e i rischi; Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti; Spread Btp-Bund a 78 punti, il cessate il fuoco in Libano non rassicura i mercati. BTp: spread chiude in rialzo a 76 punti, rendimento decennale sale al 3,77%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp ... ilsole24ore.com Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti(ANSA) - MILANO, 21 APR - Chiusura in aumento per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta a 77 punti, dai 74 della vigilia. Il rendimento del decennale ... notizie.tiscali.it Quanto rendono oggi €30.000 sul reddito fisso, tra BTP e buoni fruttiferi o conto deposito https://loom.ly/fQUDNeo - facebook.com facebook Lo spread Btp-Bund chiude in aumento a 74,1 punti base. Il rendimento del bond italiano sale al 3,71% #ANSA x.com