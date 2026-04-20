Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto in aumento, passando da 72 a 74 punti. Questa variazione si è verificata all’inizio della giornata di negoziazione, con il differenziale che si mantiene in crescita rispetto alla chiusura precedente. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle conseguenze di questa variazione è stata comunicata.

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 74 punti dai 72 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,73% dal 3,67% della chiusura di venerdì.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti Notizie correlate Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 76 punti Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 puntiApre in rialzo a 79,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 77,42 punti della chiusura precedente. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 punti; Btp, con lo spread in calo è il momento di vendere e passare all’incasso?; BTP Valore, gli effetti sui rendimenti della guerra in Medio Oriente e i rischi; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 74 puntiAvvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 74 punti dai 72 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,73% dal 3,67% della ... ansa.it Spread Btp-Bund a 76 punti base, rendimenti in leggero aumento a 3,77%Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, mentre il Tesoro ha annunciato due nuovi titoli di Stato ... quifinanza.it Nuove #obbligazioni per chi teme il ritorno della volatilità 1 corta per fare quasi 3% in un anno Le altre più lunghe Nuovo #BTP conviene Tutte in #euro https://youtu.be/tRM6DGV_pKkis=T-Llox9VLzKcy5HK #investo #risparmio #money #cashflow #fire #divi - facebook.com facebook BTP a spread a 70 punti diventa una trappola. Ecco perché il vero pericolo arriva a giugno x.com