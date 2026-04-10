Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto con un aumento, passando da 74 a 76 punti. La differenza tra i rendimenti dei Btp e dei Bund si è leggermente ampliata all'inizio della giornata di negoziazioni. Nessuna altra variazione significativa è stata registrata nelle prime ore.

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la seduta a 76 punti dai 74 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,77% dal 3,70% della chiusura di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 76 punti

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Spread Btp-Bund in rialzo a 61 punti, in quali titoli di Stato investireAncora un rimbalzo in apertura per il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi.

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Btp, in asta titoli di Stato a 3, 7 e 15 anni per 8 miliardi - facebook.com facebook

In questo articolo analizziamo i potenziale pro e contro di un 10% complessivo con il BTP 3,00% e il conto deposito vincolato al 3,25%. x.com