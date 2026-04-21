Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si riduce a 73 punti base, rispetto ai 74,1 della giornata precedente. I rendimenti dei Btp decennali calano al 3,69%, mentre quelli dei Bund tedeschi rimangono al 2,96%. La diminuzione dello spread indica una riduzione della differenza tra i rendimenti dei due titoli di Stato.

dai 74,1 punti base della vigilia. I rendimenti scendono, quello del bond italiano con scadenza decennale torna al 3,69%, quello dei titoli di Stato tedeschi resta al 2,96 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread fra Btp e Bund si stringe a 73 punti

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Lo spread Btp-Bund chiude in aumento a 74,1 punti base. Il rendimento del bond italiano sale al 3,71% #ANSA x.com