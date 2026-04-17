lo spread tra btp e bund si stringe chiude a 72 punti

Lo spread tra Btp e Bund si riduce a 72 punti base, registrando un leggero restringimento. Questa variazione avviene in un contesto di tensione tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz che influisce sui mercati. I mercati europei e italiani mostrano una risposta in questa fase, mentre gli investitori seguono attentamente gli sviluppi geopolitici. La situazione resta sotto osservazione per eventuali ulteriori variazioni.

Lo spread tra Btp e Bund si stringe con la riapertura di Hormuz e la stretta tra Usa e Iran. Il differenziale chiude a 72 punti base. Anche i rendimenti scendono con il decennale italiano che scivola di 13 punti base al 3,67%. Il dieci anni tedesco cala di 7 punti base al 2,95% mentre l' Oat francese segna -9 punti base al 3,57%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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