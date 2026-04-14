Il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni si riduce a 76,7 punti base, rispetto ai 79,5 di lunedì. Il rendimento del Btp italiano si attesta al 3,81%, mentre quello del Bund tedesco si ferma al 3,04%. Questi numeri riflettono una variazione nei mercati obbligazionari europei, con uno spread che si riduce rispetto alla chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni si stringe a 76,7 punti dai 79,5 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo italiano è sceso al 3,81% e quello tedesco al 3,04 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund a 76,7 punti

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Lo spread tra Btp e Bund conclude in marginale calo a 79,5 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,88% #ANSA x.com