calcio terza categoria montagna retignano e sporting marina ok

Nel campionato di Terza categoria, la 17ª giornata ha portato buone notizie per Montagna, Retignano e Sporting Marina. In Lucca, nel girone B, si sono giocate le partite della seconda giornata di ritorno, mentre in Massa Carrara si è arrivati alla quarta giornata dopo la pausa natalizia. Le squadre hanno portato a casa punti importanti, consolidando le loro posizioni in classifica.

In Terza categoria si è giocata la 17ª giornata di campionato che nel girone B di Lucca corrispondeva alla 2ª di ritorno mentre in quello unico di Massa Carrara era la 4ª dopo il giro di boa. Girone lucchese. Pareggia e resta in vetta a +4 l’ Atletico Marginone di Toni Carruezzo che fa 1-1 nello scontro diretto al vertice a Villa Basilica. e così ne approfitta la pisana Pappiana che espugna 2-0 il campo dell’ Aquila Sant’Anna e aggancia il Villa a -4 dalla vetta. A -6 invece restano sia il Lido di Camaiore sia lo Sporting Forte dei Marmi che si fanno male a vicenda pareggiando 2-2 al “Benelli“ (come all’andata, quando finì 3-3, pure stavolta i fortemarmini hanno rimontato lo svantaggio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

