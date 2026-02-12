' Crescere sani con lo sport' | incontro formativo per gli adulti e laboratorio gusto-sensoriale per i ragazzi

Questa mattina si è tenuto un incontro dedicato a genitori e adulti su come far crescere bambini e ragazzi in modo sano, attraverso sport e un’alimentazione corretta. Durante l’evento, esperti hanno spiegato come integrare l’attività fisica nella routine quotidiana e dare ai più giovani le basi per uno stile di vita equilibrato. Nel pomeriggio, invece, i ragazzi hanno partecipato a un laboratorio gusto-sensoriale, dove hanno potuto scoprire nuovi sapori e imparare a riconoscere gli alimenti più salutari. La giornata è stata un’occasione per sensibilizzare famiglie

Mai come in questi ultimi anni l'alimentazione e lo sport sono stati al centro dell'interesse di tutti. Nutrizione e movimento sono alla base della salute e del benessere, in particolare dei bambini e dei ragazzi che stanno crescendo in un'epoca in cui, purtroppo, l'alimentazione è rappresentata spesso da cibo industriale, composto da grassi idrogenati, zuccheri, farine raffinate, conservanti, coloranti ed emulsionanti. Così come sia da spingere per vita attiva, con la componente del movimento fisico. Per spingere all'educazione consapevole il San Rossore Sport Village promuove un incontro dal titolo 'Crescere sani con lo Sport', che si terrà il 14 febbraio alle ore 10.🔗 Leggi su Pisatoday.it

