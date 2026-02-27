’Enjoy the Snow’ La montagna lo sport e i suoi valori universali

È in corso a Milano un’esposizione dedicata alla montagna, allo sport e ai valori legati alle Olimpiadi. Curata da Federico Poletti, l’evento presenta opere di arte contemporanea, riflettendo sul rapporto tra cultura e sport in ambienti montani. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al primo marzo, offrendo un’occasione per scoprire temi legati alla montagna e alle competizioni olimpiche.

’Enjoy the Snow’, l’esposizione di arte contemporanea, memoria e cultura olimpica a cura di Federico Poletti sarà ospitata al Rosa Grand Hotel di Milano sino al 1° marzo. E’ il nuovo progetto artistico di Daniele Mazzoleni che presenta un ciclo di opere dedicate alla neve come spazio fisico, simbolico ed emotivo. La mostra si inserisce nel contesto delle città protagoniste delle Olimpiadi Invernali, sviluppandosi in un percorso espositivo articolato in due tappe simboliche Milano e Cortina d’Ampezzo. L’esposizione farà poi tappa a Cortina all’Hotel de Lel. Realizzate in acrilico e resine su stampe di alluminio, le opere mettono in scena paesaggi invernali attraversati da sciatori ’comuni’ e ritratti di grandi campioni dello sci alpino contemporaneo, tra cui Sofia Goggia e Dominik Paris. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Enjoy the Snow’. La montagna, lo sport e i suoi valori universali Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: “La fiamma richiama valori universali, bisogno di amicizia e pace”Sergio Mattarella ha acceso il braciere olimpico in piazza del Quirinale alle ore 11. Leggi anche: In occasione del The St. Regis World Snow Polo Championships, lo stile alpino ha incontrato il lusso moderno tra neve, sport e celebrità. Discussioni sull' argomento ’Enjoy the Snow’. La montagna, lo sport e i suoi valori universali; Carbonara Festival con cucina romana, Snow party a Gambarie e teatro: cosa fare a Reggio Calabria nel weekend; Monti Sibillini: Ski Touring Down Monte Vettore (Francesca F.’s Experience). Enjoyed 3 days of Snow Globe Vibes in the East Coast..... Had fun in 26 inches of snow with these beautiful boys! 18 days of travel , what a way to end a great work trip . But happy to be home! - facebook.com facebook