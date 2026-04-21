Lo sport è più importante di quanto si pensi La ‘partita’ di Scandella in Regione | aumentare i finanziamenti a Comuni e famiglie

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha annunciato l’intenzione di promuovere maggiori finanziamenti per lo sport, coinvolgendo Comuni e famiglie. Durante una riunione in Regione, ha sottolineato la necessità di inserire lo sport tra le priorità dell’agenda politica locale, evidenziando l’importanza di risorse dedicate a questa area. La discussione si è concentrata sulla possibilità di incrementare i fondi per sostenere attività sportive e sostenere le comunità.

Jacopo Scandella, consigliere regionale del Partito Democratico: “Vogliamo che lo sport scali posizioni nell’agenda politica regionale. È strumento di salute, inclusione e valori”. “In Gioco, lo sport delle persone”: si terrà a Milano venerdì 24 aprile il secondo convegno del gruppo regionale del Pd che mette al centro la diffusione della pratica e della cultura dello sport nella nostra regione, per il benessere delle persone e la qualità di vita, la diffusione dei valori, l’inclusione e il riscatto sociale. L’appuntamento è a partire dalle 9.30 nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22. Di sport e politiche sportive –...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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