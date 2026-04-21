Lo speed date chiama a raccolta i single | Un evento per conoscersi dal vivo senza passare da chat e app

Un evento di speed date si svolge con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di incontrarsi di persona, evitando l’uso di chat o applicazioni di incontri. L’iniziativa si rivolge a persone single interessate a conoscere altri individui in modo rapido e diretto, attraverso incontri brevi e programmati. I partecipanti si confrontano faccia a faccia, in un ambiente dedicato, senza passare per le dinamiche spesso lunghe e dispersive delle piattaforme digitali.

“Un evento pensato per single che desiderano conoscere persone nuove dal vivo, in modo semplice e diretto, senza passare dalle chat infinite e dalle dinamiche spesso dispersive delle app”. Viene presentata così la curiosa iniziativa che prende forma a Cesena nell'ambito di un ampio calendario di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Brescia: torna lo speed date “dal vivo” (con apericena) al Der Mast Mezzo secolo da Kom, Vasco Rossi chiama Modena: mega evento unico o una serie di date? Gli indiziModena, 19 aprile 2026 – Una ’festa’ per i suoi 50 anni di carriera per oltre 500mila persone e che duri più di una notte? “Modena c’è”. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lo speed date chiama a raccolta i single: Un evento per conoscersi dal vivo senza passare da chat e app; A Bologna nasce Fuori Libro: tre giorni di editoria indipendente fuori dai circuiti. Lo speed date chiama a raccolta i single: Un evento per conoscersi dal vivo senza passare da chat e appUn evento pensato per single che desiderano conoscere persone nuove dal vivo, in modo semplice e diretto, senza passare dalle chat infinite e dalle dinamiche spesso dispersive delle app. Viene ... cesenatoday.it Torna lo Speed Date per il lavoro: colloqui tra giovani e imprese della ristorazioneSi ripete, e con ancora più ambizione, l’esperimento che l’anno scorso aveva riscosso molti apprezzamenti. Torna a Schio lo Speed Date: lavoro stagionale ... ecovicentino.it Speed Date by ESN Venezia - facebook.com facebook Speed Date – Connettere per Crescere Si è svolto ieri a Pescara il primo appuntamento dello Speed Date: un format innovativo pensato per creare connessioni rapide, concrete ed efficaci tra imprese 90 minuti di business matching 120 incontri one-to-o x.com