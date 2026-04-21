Nel 1996, Rinat Achmetov ha deciso di acquistare lo Shakhtar Donetsk e di puntare a renderlo una squadra vincente sia in Ucraina che in Europa, un obiettivo considerato ambizioso all’epoca. Nel corso degli anni, la squadra ha visto un cambiamento significativo, con l’ingresso di numerosi giocatori brasiliani e l’influenza di allenatori come Lucescu. La formazione si è distinta per il suo stile di gioco e i risultati raggiunti sul palcoscenico internazionale.

Nel 1996 Rinat Achmetov ha un’idea che in quel momento appariva decisamente folle e quasi fuori portata: rendere lo Shakhtar Donetsk, da lui da poco acquistato, vincente in Ucraina e competitivo in Europa. Forse a crederci è soltanto il diretto interessato: lo strapotere della Dinamo Kiev in ambito ucraino risale all’era del campionato sovietico e ha quindi origine negli anni precedenti l’indipendenza del Paese. In quel momento, è proprio la squadra della capitale a dominare mentre lo Shakhtar ha in bacheca alcune coppe nazionali e poco più. Inoltre, Donetsk è sì il cuore industriale dell’Ucraina e della regione circostante, il Donbass, ma è una città più piccola di altre come Kharkiv, Odessa e Dnipro.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lo Shakhtar Donetsk “brasiliano” è tornato in Europa nel segno di Lucescu

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