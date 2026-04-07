Pronostico Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar | l’esperienza è differente

Il match tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar si svolge nei quarti di finale della Conference League. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un momento decisivo della competizione. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione, con i tifosi pronti a seguire l’evento in diretta. Per vederla, ci sono diverse opzioni di trasmissione e piattaforme online disponibili.

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ormai il fatto che si giochi a campo neutro non fa la differenza dentro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, purtroppo abituati a non giocare dentro il proprio stadio da un po’ di tempo. E se questo insomma non possiamo considerarlo come un fattore, quello che possiamo serenamente affermare è il fatto che i padroni di casa, se così possiamo dire, abbiamo una maggiore esperienza a questo livello di competizione rispetto all’AZ. Non solo questo, ma anche il cammino esterno degli olandese – pure in campionato e non solo in Conference – ci spingono a dire che lo Shakhtar parta con tutti i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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