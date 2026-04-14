Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk ritorno quarti di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Viene giocata questa sera la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026 tra due squadre, con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata. La squadra olandese, che ha perso di tre reti nella prima sfida, cerca di recuperare il punteggio anche con il supporto dei propri tifosi. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su alcuni canali sportivi.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 20252026. Operazione rimonta per gli olandesi, chiamati a ribaltare, anche con il supporto dei propri tifosi, lo svantaggio di tre reti accumulato all’andata. Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk si giocherà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18.45 presso l’Az Stadion AZ ALKMAAR-SHAKHTAR DONETSK: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi, battendo l’Echteld nell’ultimo turno di campionato, si sono avvicinati alla conquista di un posto nei prossimi playoff per l’Europa della Eredivise. La squadra di Echteld ha chiuso la fase a campionato della Conference League in quattordicesima posizione con dieci punti conquistati in sei gare, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk, ritorno quarti di finale Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sparta Praga-Az Alkmaar, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla