Lo scarto diventa opera Bianco67 riscrive le forme del marmo

Durante la prima edizione di Salone Raritas, il nuovo evento del Salone del Mobile dedicato alle creazioni di alta manifattura, alle edizioni limitate e al design da collezione, Bianco67 ha presentato la mostra intitolata ’Secunda Natura. L’esposizione include opere realizzate attraverso il riutilizzo di scarti di marmo che vengono trasformati in creazioni artistiche. La mostra si svolge in un contesto che valorizza il rapporto tra materiali di recupero e nuove forme estetiche.

In occasione della prima edizione di Salone Raritas, il nuovo progetto espositivo del Salone del Mobile dedicato al design da collezione, alle edizioni limitate e all’alta manifattura, Bianco67 presenta ’ Secunda Natura. Nothing here is just a wall’, sviluppato in collaborazione con lo studio di design e ricerca Parasite 2.0. Il progetto nasce da un percorso condiviso sui cicli produttivi, sul valore della materia e sul ruolo delle tecnologie contemporanee nella lavorazione della pietra naturale. Al centro vi è una duplice riflessione che considera lo scarto come origine del processo e, al tempo stesso, le possibilità offerte dalle tecniche di lavorazione avanzate.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo scarto diventa opera. Bianco67 riscrive le forme del marmo Notizie correlate Il mercato del second-hand industriale riscrive il significato della parola scartoRoma, 9 marzo 2026 – Nel panorama manifatturiero del 2026, il concetto di "scarto" è stato definitivamente sostituito da quello di "asset... Enrico, maestro del taglio: “Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arte”Fermo, 31 gennaio 2026 – Una figura poliedrica che unisce l'eccellenza tecnica alla formazione e alla vita associativa.