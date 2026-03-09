Roma, 9 marzo 2026 – Nel panorama manifatturiero del 2026, il concetto di "scarto" è stato definitivamente sostituito da quello di "asset rigenerabile ". Il mercato del second-hand industriale, guidato dalle pratiche di revamping (un processo di ristrutturazione, aggiornamento o rifacimento di un macchinario, un impianto o un sistema esistente per migliorarne le prestazioni, aumentarne la sicurezza o estenderne la vita utile) e retrofitting (l’aggiunta di nuove tecnologie o funzionalità a sistemi, edifici o macchinari già esistenti per migliorarne l’efficienza, la sicurezza o la sostenibilità senza doverli sostituire completamente), non è più una scelta di ripiego per aziende in difficoltà finanziaria, ma una precisa strategia di competitività e sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mercato del second-hand industriale riscrive il significato della parola scarto

Articoli correlati

Remigrazione: significato e origine della parola al centro del dibattitoIl termine remigrazione emerge in ambito linguistico ed è composto dal prefisso latino re- ("di nuovo, indietro") e migrazione (dal latino "migrare",...

Il mercato del second-hand: quando l’etica e il risparmio diventano un lussoFino a pochi anni fa, varcare la soglia di un mercatino dell’usato era un gesto legato alla necessità economica.

Tutto quello che riguarda Il mercato del second hand industriale...

Discussioni sull' argomento Dall''Ia shopper all'ascesa del second hand: i pilastri che definiranno l'industria della moda secondo McKinsey; Seconda mano, sulla piattaforma Subito 1,8 miliardi di visite l'anno scorso. Auto e moto sono al top; Torna caccia all’affare per un weekend all’insegna del vintage e second hand; Tutti i mercatini vintage da non perdere, come quello da Opera Cardinal Ferrari a Milano.

Il piazzale che ospita il mercato "sud" di Desio è stato intitolato alle sorelle Mirabal, simbolo della resistenza nella Repubblica Domenicana durante la dittatura di Trujillo: in memoria della loro morte, l'ONU istituì la Giornata Internazionale contro la Violenza sull - facebook.com facebook

Chi è Meïssa N’Diaye e perché sarà una figura chiave per il mercato della #Juventus x.com