Enrico maestro del taglio | Ecco come una fetta di prosciutto diventa un’opera d’arte

Enrico, noto maestro del taglio, ha mostrato ancora una volta la sua abilità trasformando una semplice fetta di prosciutto in un’opera d’arte. La sua passione e precisione attirano l’attenzione dei clienti e degli appassionati. Non si limita a tagliare, ma educa e coinvolge, portando l’arte del prosciutto a un livello superiore.

Fermo, 31 gennaio 2026 – Una figura poliedrica che unisce l'eccellenza tecnica alla formazione e alla vita associativa. Un uomo che ha trasformato il taglio del prosciutto a mano in una forma d'arte, portando a casa il titolo di Artista del Taglio 2024 conquistato al Festival del Prosciutto di Parma a Langhirano. Si chiama Enrico Maria Rimbano, in arte Henri Artista del Taglio sui social, docente dell’Istituto per l’Enogastronomia C. Urbani a Sant’Elpidio a Mare, dove si è diplomato, due lauree in ambito gestionale e vice presidente dell’Associazione Cuochi Fermani. Ginevra Lamborghini: “Una mia linea d’impresa nel brand di famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

