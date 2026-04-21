Lo choc petrolifero Inflazione e sceicchi | tutti senza auto

Quest’anno molte persone hanno riscontrato un aumento dei prezzi dei carburanti, con conseguenti rincari nelle bollette e nella spesa alimentare. La crescita dei costi si accompagna a una fase di incertezza nel mercato petrolifero, che ha portato a un incremento dei prezzi alla pompa. Questa situazione ha coinvolto numerosi consumatori, creando difficoltà nel mantenere i consueti livelli di spesa quotidiana.

Se anche voi quest’anno avete notato un aumento dei prezzi dei carburanti per l’auto e sono salite bollette e spesa alimentare, sappiate che siete in buona compagnia. I vostri genitori e i vostri nonni hanno già provato tutto. Era il 1973 e la guerra che scoppiò in Medio Oriente, allora come oggi, provocò tensioni politiche che spinsero l’Opec, l’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio, per ritorsione contro l’Occidente filoisraeliano, a dichiarare l’Embargo per Usa e principali alleati. Le tensioni che ne scaturirono portarono il prezzo del petrolio a quadruplicare. Il governo italiano, guidato da Mariano Rumor con una coalizione di centrosinistra, decise politiche di austerità: domeniche a piedi, orari ridotti in uffici e negozi, persino alla televisione gli spettacoli finivano in anticipo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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