Per le famiglie saldo positivo di 11,7 miliardi | l’Italia assorbe lo choc dell’inflazione grazie alle politiche del governo Meloni

Le famiglie italiane chiudono il bilancio con un saldo positivo di 11,7 miliardi di euro. Nonostante l’inflazione, che tra il 2022 e il 2025 ha raggiunto il 18,5%, le misure messe in campo dal governo Meloni hanno evitato il peggio. Interventi fiscali e sostegni sul lavoro hanno aiutato le famiglie a resistere, assorbendo circa 31,2 miliardi di euro di aumento dei prezzi.

Tra il 2022 e il 2025 l’inflazione cumulata del 18,5% è stata assorbita grazie alle politiche fiscali e alla dinamica del lavoro derivati dagli interventi del Governo sui redditi, pari a 31,2 miliardi di euro. L’insieme di riforme fiscali, trasferimenti e sostegni al reddito ha determinato un contributo positivo pari a 3,9 punti percentuali alla crescita del reddito disponibile, mentre stipendi in crescita, più occupazione e meno tasse, hanno compensato 19,6 miliardi di fiscal drag, generando un saldo positivo di 11,7 miliardi. In media, per ogni euro drenato dal fisco ne rientrano 1,6 alle famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secondo la Cgia di Mestre, il governo Meloni ha ridotto le tasse alle famiglie di 33 miliardi, offrendo un sostegno concreto.

Dopo la visita in Oman, Giappone e Corea del Sud, il governo Meloni si prepara a discutere nel vertice sulla sicurezza e nel Consiglio dei Ministri di oggi alle 15.

