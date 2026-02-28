Si rischia lo choc su petrolio e inflazione globale | mercati in agitazione per la guerra

I mercati sono in tensione a causa di un aumento delle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi contro l'Iran, che ha risposto colpendo diverse zone. La situazione sta generando preoccupazioni per possibili ripercussioni sul prezzo del petrolio e sull'inflazione globale, con i mercati finanziari che mostrano segnali di agitazione.

L'attacco degli Stati Uniti e di Israele sull'Iran e la risposta di Teheran che ha colpito anche altri paesi dell'area come Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein dove sono dispiegate le truppe americane rischiano di avere delle ripercussioni economiche importanti e in particolare sull'andamento del prezzo del petrolio. Dallo Stretto di Hormuz, che è un passaggio chiave per il petrolio globale, transita circa un quinto dell'offerta mondiale di petrolio. E le alternative logistiche sono limitate o più costose. Secondo Capital Economics, citato dal “Wall Street Journal”, “interruzioni prolungate della produzione iraniana di greggio o un blocco dello Stretto di Hormuz potrebbero contribuire a far salire il prezzo del petrolio sui 100 dollari, trascinando con sé anche i prezzi del gas naturale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

