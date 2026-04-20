La stella del Liverpool Dominik Szoboszlai è rilassata riguardo al suo futuro ad Anfield

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool, si trova nuovamente sotto i riflettori, questa volta non solo per le sue prestazioni durante le partite. Il giocatore ha dichiarato di sentirsi tranquillo riguardo al suo futuro nel club e non ha espresso preoccupazioni riguardo a eventuali cambiamenti o decisioni legate alla sua squadra. La sua posizione sembra stabile, senza segnali di tensioni o trattative in corso.

Breaking: Dominik Szoboszlai si è ritrovato ancora una volta al centro dell’attenzione del Liverpool, ma questa volta non si tratta solo delle sue prestazioni in campo. Il capitano ungherese ha affrontato le speculazioni su un potenziale nuovo contratto ad Anfield, chiarendo che mentre le discussioni sono in corso dietro le quinte, la sua attenzione principale rimane saldamente sul calcio. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Parlando dopo la drammatica vittoria per 2-1 del Liverpool sull’Everton nell’ultimo derby del Merseyside, il 25enne centrocampista ha ammesso che finora ci sono stati pochi progressi visibili nelle trattative.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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