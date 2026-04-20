LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i big si preparano al secondo passaggio sulla salita di Götzens

Oggi la corsa prosegue con la tappa di Götzens, dove i principali protagonisti si preparano al secondo passaggio sulla salita. La fuga in avanti si sta avvicinando alla conclusione, con i due atleti ancora in testa al gruppo. La gara è in corso e gli occhi sono puntati sui movimenti dei favoriti che cercano di consolidare le proprie posizioni. La corsa si mantiene aperta mentre si avvicina il momento decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 I due fuggitivi si avviano verso la conclusione della loro azione. Il vantaggio scende a 32”. 14:49 Siamo a venticinque chilometri dal traguardo. 14:48 Il gruppo ha ripreso Tobias Nolde. 14:45 Sono in due ora a guidare la corsa: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg) e Josef Dirnbauer (Austria). 14:42 Il gruppo alza l’andatura. Chi sarà il primo dei big a scattare? 14:40 Si stacca Tobias Nolde (Team Vorarlberg). 14:38 I corridori si avvicinano al secondo passaggio sulla salita di Götzens (4km al 6,9%) 14:36 La INEOS Grenadiers sta tirando il gruppo. 14:33 Il gruppo continua a guadagnare. Il margine del gruppo scende a 2’06”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i big si preparano al secondo passaggio sulla salita di Götzens Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of... Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini all’attacco Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i big si preparano al secondo passaggio sulla salita di GötzensCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Rimane invariato il vantaggio dei tre battistrada: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su discovery+ ed HBO Max - facebook.com facebook Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed @hbomax #Ciclismo #Cycling #TotA x.com