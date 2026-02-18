Remco Evenepoel ha vinto la cronometro di ieri al UAE Tour 2026 e vuole mantenere la maglia di leader, ma oggi affronta una tappa in salita con un arrivo inedito. La corsa comincia alle 9.30 e promette battaglie intense tra i favoriti. I ciclisti si preparano a sfidarsi su un percorso che si snoda tra le montagne, con il traguardo che si trova in una salita ripida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 9:17 Il belga Remco Evenepoel proverà a tenersi addosso la maglia di leader della classifica generale dopo la splendida vittoria siglata nella cronometro di ieri. 9:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza tappa dell’UAE Tour 2026. Poco meno di 20 minuti al via ufficiale della frazione. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell’UAE Tour 2026. 183 km da Umm al Quwain a Jebel Mobrah per un arrivo in salita che chiama gli scalatori al primo vero faccia a faccia di questa stagione. Il belga Remco Evenepoel proverà a difendere la maglia da leader conquistata grazie alla cronometro di ieri, ma occhio ad uno scatenato Isaac Del Toro, all’azzurro Antonio Tiberi ed al belga Ilan van Wilder. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle 9.30 il via, arrivo inedito in salita

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compattoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il gruppo si mantiene compatto, e tra i favoriti ci sono anche Sam Welsford dell'INEOS Grenadiers e Ethan Vernon della NSN Cycling Team.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: caduta per MilanDurante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, Jonathan Milan è caduto negli ultimi chilometri, toccandosi la spalla e fermandosi momentaneamente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.