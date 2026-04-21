LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Val Martello
Oggi in diretta si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con l’inizio della salita di Val Martello. Attualmente, il gruppo dei fuggitivi si è spezzato, lasciando due italiani, Bais e Gaffuri, in testa alla corsa. La corsa continua con i corridori che affrontano la salita, mentre gli spettatori seguono gli sviluppi di questa fase della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:54 Sgretolato il gruppetto dei fuggitivi con i due italiani Bais e Gaffuri che restano da soli al comando. Gruppo a 35 secondi. 14:53 5 km all’arrivo, 4 al termine dell’ascesa. 14:52 E’ la Tudor Pro Cycling Team a prendere la salita nelle prime posizioni. 14:50 Inizia la salita di Val Martello. 6300 metri con strada ampia e pendenze irregolari (7.9% media) che nell’ultima sezione toccheranno la doppia cifra. 14:48 Davide Bais transita in prima posizione portando a casa punti e 6 secondi di abbuono. 14:47 Ultima fase di discesa velocissima. Un km allo sprint intermedio. 14:46 10 km all’arrivo della seconda tappa del Tour of the Alps.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026.
LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val Martello; Innsbruck, il 23enne Dati si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps. Domani arrivo in Val Martello; TOUR OF THE ALPS. LA VAL MARTELLO DISEGNERÀ UNA NUOVA CLASSIFICA; Tour of the Alps 2026, 2ª tappa: da Telfs alla Val Martello. Percorso e favoriti.
LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alla salita decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it
Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia ... oasport.it
La seconda tappa del #TouroftheAlps porta da Telfs a Val Martello (147,5 km) con arrivo in salita al 8,9%: il primo verdetto della corsa! Segui il racconto della tappa in diretta con noi #TotA https://www.tuttobiciweb.it/article/1776711280 facebook
(3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com