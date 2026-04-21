Oggi in diretta si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con l’inizio della salita di Val Martello. Attualmente, il gruppo dei fuggitivi si è spezzato, lasciando due italiani, Bais e Gaffuri, in testa alla corsa. La corsa continua con i corridori che affrontano la salita, mentre gli spettatori seguono gli sviluppi di questa fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:54 Sgretolato il gruppetto dei fuggitivi con i due italiani Bais e Gaffuri che restano da soli al comando. Gruppo a 35 secondi. 14:53 5 km all’arrivo, 4 al termine dell’ascesa. 14:52 E’ la Tudor Pro Cycling Team a prendere la salita nelle prime posizioni. 14:50 Inizia la salita di Val Martello. 6300 metri con strada ampia e pendenze irregolari (7.9% media) che nell’ultima sezione toccheranno la doppia cifra. 14:48 Davide Bais transita in prima posizione portando a casa punti e 6 secondi di abbuono. 14:47 Ultima fase di discesa velocissima. Un km allo sprint intermedio. 14:46 10 km all’arrivo della seconda tappa del Tour of the Alps.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Val Martello

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