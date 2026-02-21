LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 8 corridori in fuga c’è Gaffuri

Oggi, durante la sesta tappa del UAE Tour 2026, otto ciclisti sono scappati dal gruppo principale, tra cui Gaffuri. La fuga si è formata a circa 50 chilometri dall’arrivo, con alcuni corridori che hanno tentato di sorprendere gli avversari. In questo momento, la corsa è molto movimentata, e la lotta per la vittoria si fa sempre più intensa. I primi sprint intermedi mostrano un testa a testa tra i favoriti, mentre la strada si prepara a decidere il risultato finale.

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 8 corridori in fuga, c’è Gaffuri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Questa la classifica del primo sprint intermedio della sesta tappa: 1 HUENS Axel 8 3? 2 STEWART Mark 5 2? 3 DOULL Owain 3 1? 4 ØXENBERG Peter 1 11.18 Viene corretta la classifica dello sprint intermedio con Axel Huens che ha beffato Mark Stewart. 11.16 Non rientra Romele. Restano in otto in testa alla corsa. 11.13 Abbiamo da poco superato la prima ora di corsa. La velocità media fino a questo momento è di 52.5 kmh. 11.10 Alessandro Romele ha perso qualche secondo dai compagni di fuga 11.07 Mark Stewart ha vinto lo sprint intermedio. 11.05 Ci avviciniamo al primo sprint intermedio che mette in palio 3, 2 ed 1 secondo di abbuono.