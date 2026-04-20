LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette il fuggitivo nel mirino Sarà arrivo in volata?

Oggi si svolge una tappa del Live Tour of the Alps 2026, con la corsa che si sta avvicinando al finale. Il gruppo sta cercando di catturare il fuggitivo, che ha mantenuto un certo vantaggio fino a questo momento. La corsa si sta dirigendo verso un arrivo in volata e, alle 15:03, si segnala che Tom Pidcock, portacolori della Pinarello Q36, potrebbe essere tra i favoriti per la vittoria finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 In caso dia rrivo in volata Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team potrebbe essere il candidato più autorevole per la vittoria. 15:00 Lo scorso anno Giulio Ciccone aveva vinto la prima tappa del Tour of the Alps. 14:58 Meno di venti chilometri alla fine 14:55 O’Connor si lancia nello sprint e conquista secondi preziosi per la classifica generale. 14:54 Zangerle vince il Bonification Sprint Axams. 14:54 Emanuel Zangerle allunga sul compagno di azione e si porta in testa alla corsa da solo. 14:52 I due fuggitivi si avviano verso la conclusione della loro azione. Il vantaggio scende a 32”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette il fuggitivo nel mirino. Sarà arrivo in volata? Notizie correlate LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i big si preparano al secondo passaggio sulla salita di GötzensCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Rimane invariato il vantaggio dei tre battistrada: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su discovery+ ed HBO Max - facebook.com facebook Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed @hbomax #Ciclismo #Cycling #TotA x.com