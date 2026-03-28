LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi guadagnano terreno

Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna 2026 con aggiornamenti in tempo reale. I corridori in fuga stanno aumentando il loro vantaggio sugli inseguitori, mentre le squadre si preparano a gestire la fase finale della corsa. La corsa prosegue lungo il percorso predisposto, con i fuggitivi che tentano di consolidare la loro posizione. La tappa è in corso e i ciclisti sono impegnati su strada.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:04 Il gruppo sembra controllare l’azione dei battistrada senza concedere loro spazio eccessivo. 15:01 Il corridore della Lidl-Trek si porta così ad un solo punto dal leader Baptiste Veistroffer nella classifica del GPM. 14:58 Giulio Ciccone transita per primo sul GPM di Coll de la Batallola. 14:55 La prossima asperità da affrontare sarà il Coll de Pradell, salita di 14,6 chilometri al 6,8%. 14.52 Il britannico Tao Geoghegan Hart della Lidl-Trek ha abbandonato la corsa. 14:43 Il Team Visma Lease a Bike ha inserito nella fuga l’olandese Bart Lemmen. Sarà lui la testa di ponte per l’attacco di Vingegaard? 14:40 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo, all’ultimo rilevamento, è di 1’50”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard per una nuova stoccata sull’arrivo in salita a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com