Luciana Littizzetto ha commentato la sua querela con l’Esercito in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della propria vita privata e professionale. La comica ha precisato di essere responsabile di ciò che dice, ma non di come viene interpretato. La discussione deriva da un recente monologo durante la trasmissione “Che tempo che fa”, nel quale si è verificato il fatto legale.

In un’intervista al Corriere della Sera, Luciana Littizzetto ha fatto il punto sulla sua vita privata e professionale e tra le altre cose ha parlato anche dell’attuale querela che ha con l’Esercito, dopo un recente monologo a Che tempo che fa. La comica ha commentato le dinamiche giudiziarie seccamente: “Avevo detto che noi italiani non siamo bravi a fare la guerra e un generale ci ha letto un’offesa alle famiglie delle vittime cadute in guerra. Come diceva Troisi: sono responsabile di ciò che dico, non di quello che capisci “ In realtà a noi risulta che a criticare Luciana era stato il generale Giorgio Battisti, ma la querela è partita dall’Osservatorio Vittime del Dovere, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Littizzetto torna sulla querela con l’Esercito: “Responsabile di ciò che dico, non di quello che capisci”

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