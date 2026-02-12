Mi capitano commenti feroci sulla mia sessualità su quello che dico o faccio sui miei capelli di me**a! | la denuncia del professor Vincenzo Schettini

Vincenzo Schettini, il professore di fisica molto conosciuto in Italia, ha raccontato di ricevere commenti brutti e offensivi sulla sua sessualità e sui suoi capelli. Lo ha fatto durante un evento sul cyberbullismo a Roma, organizzato da Unieuro e Polizia di Stato all’Auditorium Parco della Musica. Schettini ha detto di sentirsi spesso preso di mira online, con commenti che colpiscono la sua persona e il suo modo di essere.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.