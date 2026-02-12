Mi capitano commenti feroci sulla mia sessualità su quello che dico o faccio sui miei capelli di me**a! | la denuncia del professor Vincenzo Schettini
Vincenzo Schettini, il professore di fisica molto conosciuto in Italia, ha raccontato di ricevere commenti brutti e offensivi sulla sua sessualità e sui suoi capelli. Lo ha fatto durante un evento sul cyberbullismo a Roma, organizzato da Unieuro e Polizia di Stato all’Auditorium Parco della Musica. Schettini ha detto di sentirsi spesso preso di mira online, con commenti che colpiscono la sua persona e il suo modo di essere.
Il professore di fisica più popolare in Italia Vincenzo Schettini è intervenuto all’evento sul cyberbullismo di Cuori connessi, organizzato da Unieuro e Polizia di Stato all’Auditorium parco della musica di Roma. “Quello che accade in rete puo? essere piu? tagliente, e puo? succedere 24 ore su 24, – ha affermato a Il Corriere della Sera – ti puo? raggiungere ovunque, attraverso le chat, i social. Il 90% del bullismo in rete passa attraverso cose sottili che, alla lunga, ti fanno cadere. Nel nostro vivere da adulti non ci rendiamo proprio conto di quanto possa succedere ai ragazzi, e di quanto possano vergognarsi di parlarne “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
