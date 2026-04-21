Litiga con l'amico e viene lasciato in autostrada da solo | Simone De Faenza travolto e ucciso da un tir

Un uomo di 45 anni è deceduto sulla A21, all’altezza della barriera di Villanova, dopo essere stato travolto da un tir. Secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto un alterco con un amico e avrebbe chiesto di scendere dall’auto mentre si trovavano in autostrada. La polizia sta approfondendo le circostanze dell’incidente e la dinamica dei fatti.

Simone De Fenza, 45 anni di Asti, è morto sulla A21 alla barriera di Villanova. Dopo un lite in auto, avrebbe preteso di scendere lungo l’autostrada. Pochi minuti dopo è stato travolto da un tir. L’amico ora è indagato per omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia in Italia, pedone travolto da un tir e uccisoGrave incidente nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo a Milano: un pedone è morto dopo essere stato investito da un tir all’incrocio tra piazza... Leggi anche: Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir Aggiornamenti e dibattiti Litiga con l’amico e viene lasciato in autostrada da solo: Simone De Faenza travolto e ucciso da un tirSimone De Fenza, 45 anni di Asti, è morto sulla A21 alla barriera di Villanova. Dopo un lite in auto, avrebbe preteso di scendere lungo l’autostrada. Pochi minuti dopo è stato travolto da un tir. fanpage.it Litiga con l'amico, lui lo abbandona di notte in autostrada: Simone De Fenza muore travolto da un tirUna litigata con l'amico che poi l'ha abbandonato sulla A21. Sono questi gli ultimi attimi che precedono la morte di Simone De Fenza, 45 anni, ex tabaccaio di Asti, travolto da un tir ... leggo.it