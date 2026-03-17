Tragedia in piazza Ovidio | 75enne travolto e ucciso da un tir

Un incidente mortale si è verificato in piazza Ovidio a Milano, dove un uomo di 75 anni è stato travolto e ucciso da un tir. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha causato la morte immediata del pedone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, l’uomo non è stato possibile salvarlo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Milano, 17 marzo 2026 – Giornata nera per Milano sul tema incidenti stradali. Dopo gli schianti avvenuti in mattinata in via Belisari o e a Settimo Milanese e che hanno causato due feriti gravi, ecco un altro schianto stavolta mortale. Nel primo pomeriggio, verso le 14.20, un pedone di 75 anni è infatti morto sul colpo dopo essere stato investito da un tir in piazza Ovidio, all’incrocio con via Mecenate nel quartiere Forlanini. Non sono ancora note l’età della persona deceduta e le generalità dell’investitore. Soccorsi inutili. Sul posto si sono subito recati i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir Articoli correlati Tragedia mortale in Italia, travolto da un tir in città: impatto violentissimo. La scena atroceUn venerdì mattina iniziato come tanti si è trasformato in tragedia a Genova, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale... Leggi anche: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno