Nel centrodestra si sblocca una tensione aperta sulla nomina di un nuovo membro in Consob. Forza Italia mantiene la sua posizione di non approvare la candidatura del leghista Federico Freni e propone invece la promozione interna di Federico Cornelli. La questione sta creando uno stallo che potrebbe influenzare le prossime decisioni di governo e le dinamiche tra i partiti dell’alleanza.

Forza Italia continua a non sbloccare la nomina del leghista Federico Freni in Consob. Al suo posto vuole la promozione interna di Federico Cornelli. La partita tocca pure i vari incarichi di sottogoverno. E per la coalizione restano i nodi grandi città (Milano, Roma e Napoli) e Sicilia. Più che un giro di valzer è un giretto, ma il puzzle di poltrone da riempire per il centrodestra, tra Consob, incarichi di sottogoverno e candidature alle amministrative, rischia di aggiungere altra carne alla brace delle polemiche tra alleati. Siamo ormai in piena campagna elettorale per le politiche del 2027, e il risultato del referendum sembra non aver ancora convinto i leader della coalizione di governo a mettere da parte egoismi e tatticismi per impegnare ogni energia al rilancio dell’azione dell’esecutivo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Liti e rimpastino: il centrodestra si gioca tutto

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