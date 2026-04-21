Liti e rimpastino | il centrodestra si gioca tutto
Nel centrodestra si sblocca una tensione aperta sulla nomina di un nuovo membro in Consob. Forza Italia mantiene la sua posizione di non approvare la candidatura del leghista Federico Freni e propone invece la promozione interna di Federico Cornelli. La questione sta creando uno stallo che potrebbe influenzare le prossime decisioni di governo e le dinamiche tra i partiti dell’alleanza.
Forza Italia continua a non sbloccare la nomina del leghista Federico Freni in Consob. Al suo posto vuole la promozione interna di Federico Cornelli. La partita tocca pure i vari incarichi di sottogoverno. E per la coalizione restano i nodi grandi città (Milano, Roma e Napoli) e Sicilia. Più che un giro di valzer è un giretto, ma il puzzle di poltrone da riempire per il centrodestra, tra Consob, incarichi di sottogoverno e candidature alle amministrative, rischia di aggiungere altra carne alla brace delle polemiche tra alleati. Siamo ormai in piena campagna elettorale per le politiche del 2027, e il risultato del referendum sembra non aver ancora convinto i leader della coalizione di governo a mettere da parte egoismi e tatticismi per impegnare ogni energia al rilancio dell’azione dell’esecutivo.🔗 Leggi su Laverita.info
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