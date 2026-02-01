I controlli Alto Impatto in città | fermati in strada e trovati con droga coltelli e un martello

I carabinieri di Latina hanno messo in atto controlli a tappeto nel centro cittadino. Durante le verifiche, alcuni ragazzi sono stati trovati in possesso di droga, coltelli e un martello. I militari hanno fermato diverse persone, sequestrando anche alcuni oggetti pericolosi. L’operazione, portata avanti con la collaborazione della Sezione d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, continua per garantire maggiore sicurezza in città.

Controlli Alto Impatto dei carabinieri a Latina. In campo i militari della Stazione del capoluogo con la collaborazione della Sezione d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio. Due uomini di 31 anni e 33 anni, entrambi di origini algerine e regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati dopo essere stati fermati in strada mentre erano in bici e controllati. In particolare, il più giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish suddivisi in tre involucri, e di due coltelli a serramanico. Per questo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi od oggetti atti a offendere.🔗 Leggi su Latinatoday.it

