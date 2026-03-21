Omicidio a colpi di arma da fuoco nella notte Ucciso un uomo nell' Aretino | il presunto autore arrestato dalla polizia

Nella notte, nella zona di Olmo in provincia di Arezzo, un uomo di 30 anni di origini albanesi è stato colpito con un arma da fuoco davanti a un locale. La polizia ha arrestato il presunto autore dell'omicidio poco dopo l'accaduto. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'uomo coinvolto nel fatto di sangue.

Omicidio poco prima di mezzanotte, nella zona di Olmo, nell’Aretino. Un uomo di origini albanesi di 30 anni è stato ucciso con colpo di arma da fuoco davanti a un locale. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Arezzo e i carabinieri. Sono in corso le indagini. Il presunto omicida è già stato fermato e arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Omicidio a colpi di arma da fuoco nella notte. Ucciso un uomo nell'Aretino: il presunto autore arrestato dalla polizia Articoli correlati Leggi anche: Omicidio nella notte a Olmo: 30enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, fermato un 35enne Omicidio a Partinico, uomo ucciso con due colpi di arma da fuocoLa vittima è un 73enne residente a Borgetto, il cui cadavere è stato trovato in una zona di campagna, in contrada Principe di Mezzavilla. Una selezione di notizie su Omicidio a colpi di arma da fuoco nella... Temi più discussi: Lite per una donna degenera in tentato omicidio a colpi di coltello: sessantaduenne in arresto; San Severo: migrante ucciso a colpi di martello, fermato il presunto responsabile; Omicidio di San Valentino. Indagini e consulenze. I colpi sparati nella notte; Agguato mafioso a Vieste: in un giorno di festa volevano sbarazzarsi del cugino dell'ex boss 'Cintaridd' - FoggiaToday. Massacrato con 6 colpi di pistola alla testa: chi è l’affiliato al clan Nuvoletta ucciso in pieno giorno nel NapoletanoCastrese Palumbo, 80 anni, era il nonno di Aurelio Taglialatela, condannato per l'omicidio del 20enne Corrado Finale, investito con lo scooter dopo una lite ... quotidiano.net Aggressione a colpi di mannaia, 41enne arrestato per tentato omicidioLa vittima è ora ricoverata in gravi condizioni. L’episodio avvenuto questa notte a Selargius Al culmine di una furiosa lite ha cercato di uccidere un connazionale, ferendolo ripetutamente a colpi di ... sardiniapost.it Arezzo, omicidio nella notte in località Olmo. Stando alle prime notizie emerse, la vittima avrebbe origini straniere. Sul posto la Squadra mobile Notizia in aggiornamento https://www.rainews.it/tgr/toscana facebook Morte di Tania Bellinetti, cambia l’accusa per l’ex compagno:“È omicidio volontario” x.com