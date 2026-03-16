Nella notte nei pressi della stazione Termini a Roma, una lite tra due uomini è degenerata in un tentato omicidio. La polizia ha fermato un 31enne che aveva colpito un uomo di 33 anni con un coccio di bottiglia. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito con violenza l’altro coinvolto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Violenta aggressione nella notte nei pressi della stazione Termini, nel centro di Roma. Un 31enne è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un coccio di bottiglia un uomo di 33 anni durante una lite. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte nella zona di Porta San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due uomini senza fissa dimora hanno iniziato a discutere fino a trasformarsi in un tentato omicidio dove il 31enne, originario del Gambia, avrebbe afferrato un frammento di bottiglia e colpito il rivale, un cittadino marocchino, lasciandolo a terra privo di sensi. La scena è stata notata da una guardia giurata di passaggio, che ha anche ripreso l’aggressione con il telefono cellulare, fornendo così un elemento decisivo per identificare l’aggressore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, lite degenera in tentato omicidio: fermato 31enne

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