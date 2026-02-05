Il Circo Cesare Togni a Caselle di Sommacampagna

Questa sera il Circo Cesare Togni apre le sue tende a Caselle di Sommacampagna. In scena uno spettacolo che promette emozioni e divertimento per grandi e piccini. La tradizione circense italiana si mescola a numeri sorprendenti, pronti a incantare il pubblico. Un’occasione per vivere un’esperienza semplice, divertente e autentica, tra acrobazie e risate.

Uno spettacolo indimenticabile: «Benvenuti al Circo Cesare Togni, uno spettacolo tradizionale che promette di incantare e divertire tutta la famiglia! Con una storia radicata nella tradizione circense italiana, questo circo o?re un'esperienza indimenticabile per spettatori di tutte le età». debutterà il prossimo 14 febbraio nella cittadina di Sommacampagna e più precisamente nella frazione di Caselle, in Veneto, il Circo Cesare Togni. Sarà possibile vedere lo show sino al 2 marzo.

