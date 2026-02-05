Circo Cesare Togni a Caselle | il circo mediterraneo in valle d’Aosta

Dalle prime ore della sera di sabato 14 febbraio 2026, Caselle di Sommacampagna si anima con il ritorno del Circo Cesare Togni. Le luci si accendono e il tendone si apre, portando in valle d’Aosta uno spettacolo che unisce tradizione e novità. La gente si raduna incuriosita, pronta a scoprire le acrobazie, gli animali e gli artisti che renderanno la serata indimenticabile.

**Un circo tradizionale e innovativo in valle d’Aosta: il Circo Cesare Togni torna a Caselle** Dalle prime ore della sera di sabato 14 febbraio 2026, il paese di Caselle di Sommacampagna (VR), in Valle d’Aosta, si riempie di un’atmosfera di meraviglia, divertimento e fascino. È il momento del ritorno del Circo Cesare Togni, una tradizione circense ormai celebre a livello nazionale, con un nuovo spettacolo in programma dal 14 febbraio al 2 marzo 2026. L’evento, aperto in modo straordinario il 17 febbraio per il Carnevale, propone una serata di spettacolo e intrattenimento per tutti i giorni, in un ambiente caldo e ricco di emozioni.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

