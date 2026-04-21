L’Italia in auto con la 500 E Zoli si incastra

Il 4 luglio 1957, la Fiat presenta al pubblico la Nuova 500, una vettura compatta che rappresentava una versione più piccola della 600. Nei primi periodi, la macchina ha incontrato alcune difficoltà di vendita e di funzionamento. Recentemente, si è verificato un incidente in cui un'auto di questa serie si è incastrata, attirando l'attenzione sulle caratteristiche e sui problemi di questa vettura storica.

Il 4 luglio 1957 la Fiat svela al pubblico la Nuova 500. La superutilitaria, parente piccola della 600, all’inizio stenta un poco a causa della sorella più grande. Progettata da Dante Giacosa, papà anche della Topolino, pur con un contributo dalla filiale tedesca, la neonata offre 13 cavalli e, all’inizio, solo due posti per 490mila lire, 13 mesi di stipendio di un operaio. Le rate della Sava e la fame di motorizzazione degli italiani spingono, col tempo, le vendite: se ne producono fino al 1977 oltre 5,2 milioni. Il 1° luglio ’57, nei giardini del Viminale a Roma, la Fiat, come per decenni è tradizione, mostra al presidente del consiglio la nuova creazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bellezza ETERNA made in Torino… | Nuova Fiat 500 hybrid 2026

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