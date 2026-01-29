La polizia locale di Ancona ha individuato e denunciato un uomo di 70 anni, sospettato di aver sfregiato diverse auto in sosta alle Palombare. Gli agenti hanno raccolto prove con foto e video, che hanno portato all’identificazione del settantenne, ora accusato di aver compiuto questi atti vandalici. La vicenda ha sollevato preoccupazione tra i residenti della zona.

Individuato e denunciato l’autore di una serie di raid vandalici nei confronti delle auto in sosta alle Palombare, nei guai un settantenne anconetano. Il Carlino, nel maggio di un anno fa, aveva dato notizia dei vandalismi nei confronti di una serie di veicoli dopo la segnalazione presentata dal consigliere comunale di minoranza Diego Urbisaglia. Gli episodi poi sono proseguiti e alla fine alcuni residenti della zona tra via dell’Industria e via dell’Agricoltura si sono rivolti al vicino comando della polizia locale. Il personale diretto da Marco Caglioti ha avviato una paziente indagine che ha consentito di individuare senza ombra di dubbio il soggetto in questione, ripreso con foto e video in almeno un paio di episodi; il sospetto che ci sia la stessa mano dietro gli altri fatti precedenti è ovviamente più che legittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto in sosta sfregiate. La polizia locale incastra un 70enne con foto e video

