Travolge un ciclista e poi si incastra con l’auto in un supermercato a Los Angeles | 3 morti e 6 feriti

Un incidente grave a Los Angeles si è concluso con tre morti e sei feriti. Un’auto ha travolto un ciclista e poi si è incastrata all’interno di un supermercato a Westwood. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello schianto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per alcune vittime non c’è stato niente da fare. La scena è apparsa subito molto caotica.

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata contro un supermercato nella zona di Westwood a Los Angeles. Alla guida una settantenne.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Auto contro supermercato, è dramma: morti e feriti

Questa notte a Los Angeles, un’auto ha travolto il supermercato di Westwood.

