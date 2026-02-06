Travolge un ciclista e poi si incastra con l’auto in un supermercato a Los Angeles | 3 morti e 6 feriti

Un incidente grave a Los Angeles si è concluso con tre morti e sei feriti. Un’auto ha travolto un ciclista e poi si è incastrata all’interno di un supermercato a Westwood. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello schianto. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per alcune vittime non c’è stato niente da fare. La scena è apparsa subito molto caotica.

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata contro un supermercato nella zona di Westwood a Los Angeles. Alla guida una settantenne.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Los Angeles Westwood Camion travolge manifestanti pro-Iran a Los Angeles: l’autista rischia il linciaggio, poi viene arrestato – Video Durante una manifestazione pro-Iran a Los Angeles, un camion della U-Haul ha investito alcuni manifestanti, causando un incidente. Auto contro supermercato, è dramma: morti e feriti Questa notte a Los Angeles, un’auto ha travolto il supermercato di Westwood. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Los Angeles Westwood Argomenti discussi: Sorpasso azzardato in auto: 24enne travolge e uccide un ciclista di 40 anni; Ciclista di 65 anni morto travolto da un camion, tragedia a Gaggiano; Sorpasso fatale sulla Pontebbana: auto travolge un ciclista che muore sul colpo; Ciclista muore a tre mesi dall’incidente: una 28enne accusata di omicidio stradale. Sorpasso azzardato in auto: 24enne travolge e uccide un ciclista di 40 anniLa tragedia venerdì sera, 30 gennaio, sulla Pontebbana a San Vendemiano. Un ragazzo macedone di 24 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha investito e ucciso il 40enne ghanese Michael Addae. Inutili i ... trevisotoday.it Ciclista di 65 anni morto travolto da un camion, tragedia a GaggianoL’incidente poco prima delle 13 in via Marco Polo, inutili i soccorsi : sotto shock il conducente del mezzo pesante, un uomo di 37 anni ... ilgiorno.it Il caso nella contea di Los Angeles. L'operatrice e due dipendenti, presenti al momento del fatto, sono state licenziate. Ma per la mamma della piccola, inizialmente, è stato difficile ottenere chiarezza facebook I The Game Awards, quest'anno, avranno luogo a Los Angeles il 10 Dicembre! Quali candidati sogni per il 2026 #TheGameAwards x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.