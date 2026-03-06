Dal 2022, gli istituti professionali mostrano una crescita lenta ma continuativa, con un aumento di circa un punto percentuale ogni anno. Quest’anno, 1.407 studenti hanno scelto il percorso quadriennale. Gli indirizzi professionali si distinguono per il segno positivo, mentre i licei, ad eccezione delle Scienze umane, e i tecnici restano sostanzialmente stabili intorno al 36%.

Crescono di un punto percentuale all’anno, nonostante il calo demografico: gli indirizzi professionali sono gli unici a registrare un segno “più“ quest’anno, rispetto ai licei, in lieve frenata (Scienze umane a parte), e ai tecnici, stabili sul 36%. A trainare è l’indirizzo socio-sanitario (al 4,37%), seguito dagli alberghieri (ora al 2,64%). Aumentano del 41% anche gli iscritti ai quadriennali delle filiere professionali (i “4 più 2“). In Lombardia 841 ragazzi un anno fa avevano scelto di intraprendere questo percorso, saranno 1.407 a settembre. Guardando alle province, è Varese a concentrare il maggior numero di iscritti: sono 252, erano 191 l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ripresa degli istituti professionali. Crescita lenta ma costante dal 2022. E in 1.407 scelgono il quadriennale

Perché le famiglie scelgono il Liceo invece degli Istituti tecnici? Dalla reputazione all’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Il nodo orientamento. Appunti dal convegnoNel convegno del 18 febbraio dedicato al riordino degli istituti tecnici, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine,...

Leggi anche: Il progetto 4+2 traccia il futuro degli istituti tecnici e professionali

Una selezione di notizie su La ripresa degli istituti professionali....

Temi più discussi: La ripresa degli istituti professionali. Crescita lenta ma costante dal 2022. E in 1.407 scelgono il quadriennale; Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati; Iscrizioni 2026/2027, raddoppia la filiera 4+2. Licei al 55,88% (Classico scende, sale il Made in Italy), lieve ripresa dei Professionali. Tutti i dati; Lombardia, le iscrizioni confermano una scuola classista.

Istituti superiori di Bergamo in ripresa, tecnici in calo. Piacciono i licei, exploit del LinguisticoI NUMERI. Dopo la flessione del 2025, tornano a salire gli iscritti in città. Decrescita per Rigoni Stern, Paleocapa, Caniana e Vittorio Emanuele. All’Is Galli 15 iscrizioni per il Made in Italy. Luss ... ecodibergamo.it

Mismatch nei lavori STEM, i numeri e gli effetti della nuova riforma degli istituti tecniciIn Italia, circa il 24% dei laureati totali proviene da discipline STEM, una percentuale inferiore alla media europea, che si attesta intorno al 26%, ma non è un fenomeno solo del nostro Paese.Negli u ... tecnicadellascuola.it

"Opportunità globali" dagli obiettivi di crescita cinesi dell’avvio del XV Piano Quinquennale Il Rapporto sul lavoro del governo cinese per il 2026 ha fissato l'obiettivo di crescita del PIL tra il 4,5% e il 5% per il 2026, anno di avvio del Quindicesimo Piano Quinqu - facebook.com facebook

Prada chiude il ventesimo trimestre consecutivo di crescita: nel 2025 ricavi +9% senza contare Versace x.com